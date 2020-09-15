Путин откроет медцентры Минобороны в Псковской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня в режиме телеконференции откроет два медицинских центра, построенных силами Минобороны в Псковской области, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены Министерством обороны в Псковской области, и, кроме того, также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в Республике Тыва», - сказал представитель Кремля.

Ранее специалисты Минобороны завершили строительство двух новых многофункциональных медцентров в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест соответственно. Учреждения имеют самое современное оборудование и технику.

До конца сентября завершится и строительство нового медцентра в Тыве. Его оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований.