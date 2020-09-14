Балтфлот отслеживает действия эсминца ВМС США, зашедшего в Балтику
Корабль ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря в воскресенье, 13 сентября.
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Как сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, Балтийский флот отслеживает действия эсминца ВМС США, который зашел в Балтику.
«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) “Росс” ВМС США», - говорится в сообщении.
Отмечается, что корабль ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря в воскресенье, 13 сентября.