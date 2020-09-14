Истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват бомбардировщиков ВВС США над Черным морем: кадры

Четырнадцатого сентября радиолокационными средствами разведки дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа над акваторией Черного моря были выявлены приближающиеся со стороны Украины к Государственной границе РФ три воздушные цели.

Для опознавания обнаруженных воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 и два истребителя Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

После удаления американских самолетов от Государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Все полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими стратегическими бомбардировщиками не допущено.

В последнее время государства Североатлантического союза существенно повысили интенсивность применения разведывательной авиации. Об этом ранее в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. Только в августе этого года авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.