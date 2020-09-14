Путин: сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ
Российские подразделения вернутся после учений к местам постоянной дислокации.
© Фото: Минобороны России
Сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ, это связано с подготовкой войск, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По словам главы государства, данное мероприятие было запланировано и анонсировано в прошлом году.
«В известной степени для военных людей - это рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году», - сказал Путин.
Российские подразделения вернутся после учений к местам постоянной дислокации, добавил президент.