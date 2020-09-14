Путин: сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ

Сегодня начинаются военные учения Белоруссии и РФ, это связано с подготовкой войск, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам главы государства, данное мероприятие было запланировано и анонсировано в прошлом году.

«В известной степени для военных людей - это рутинное дело, оно связано с подготовкой войск. Повторяю еще раз, чтобы не было никаких спекуляций: это мероприятие, которое было запланировано и даже анонсировано еще в прошлом году», - сказал Путин.

Российские подразделения вернутся после учений к местам постоянной дислокации, добавил президент.