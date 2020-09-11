С земли и воздуха: в Амурской области отработана новая тактика взаимодействия танков и БПЛА

В Амурской области прошли прошли масштабные учения, в которых приняли участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 300 единиц техники.

В ходе маневров была отработана тактика действий танковых групп в связке с беспилотными летательными аппаратами. В ее основе лежит непрерывная разведка на поле боя, а также ведение совместных тактических действий.

На протяжении нескольких дней танковое подразделение в составе более 30 модернизированных танков Т-80БВ заводило превосходящего по численности условного противника в заранее подготовленные позиции.

Были умело устроены огневые засады, благодаря маскировке и точным разведданным о маршрутах передвижения «вражеских» сил, получаемым в режиме реального времени от БПЛА и других современных средств разведки.

Также танкисты провели контратаки во фланги «вражеских» подразделений, нанеся условному противнику максимальные потери. Для целеуказаний и корректировки огня в режиме реального времени использовались данные БПЛА «Тахион».

Применение беспилотного комплекса во взаимодействии с танковыми подразделениями было высоко оценено руководством учений. В дальнейшем новая тактика будет проанализирована и усовершенствована.