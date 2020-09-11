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Уничтожение беспилотников противника: кадры учений по развертыванию «Искандер-М» под Иваново

Иван Линдеманн
Олег Мурашев
05:34 11.09.2020
По пути военнослужащим пытались помешать условные террористы, но это им не удалось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ивановской области по тревоге подняты расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Военнослужащие оперативно выдвигаются в назначенную точку, чтобы провести запуск, однако на пути встречаются террористы. Они попытались остановить движение колонны, но это им не удалось, и спустя считанные минуты машины продолжают свой путь.

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» использует два типа ракет: баллистическую и крылатую. Обе стартуют по вертикальной  траектории, чтобы как можно скорее преодолеть самый уязвимый и заметный разгонный участок. Затем первая уходит в стратосферу, вторая летит низко над землей, огибая рельеф местности. Перехватить ракету «Искандера» невозможно, на цель она обрушивает 480-килограммовую боевую часть. Их может быть  8 разновидностей, в том числе и ядерная.

Командир батареи Владислав Локтев совсем недавно стал командиром ракетного дивизиона. Повышение получил, в первую очередь, благодаря хорошим оценкам за боевую стрельбу.

«Пуски мы выполняем всегда, будь то электронные, будь то учебно-боевые. Боевые пуски отличаются от электронных тем, что, помимо того, что тебя оценивают по каким-то нормативам, здесь уже изделие сходит с самоходно-пусковой установки, и когда ракета достигла цели, вот тогда итоговая оценка тебе и будет», - отметил Локтев.

Основные цели «Искандера» – ракетные комплексы противника, средства ПВО, военные аэродромы, командные пункты. Минимальная дальность поражения – 50 километров, максимальная – 500.  Время развертывания и свертывания «Искандера» –  7 минут. Несмотря на многокилометровый марш по лесным и проселочным дорогам, все экипажи уложились в норматив.

«Одним из важнейших этапов на этих учениях являлось отработка по вводным для личного состава. Вводные - это применение противником беспилотных летающих средств, а также действие личного состава в условиях применения противником отравляющих веществ. Личный состав с поставленными задачами и вопросами справился», - рассказал командир 112 ракетной бригады Сергей Пономарев.

Все пять условных целей противника в ходе учений успешно поражены. Ракетная бригада вернулась к месту постоянной дислокации.

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