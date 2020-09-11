Армия Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем Андрей Аркадьев Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20. © Фото: Минобороны России Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет. Об этом информирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии приближался к границам РФ. Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в небо и сопроводил норвежский борт. Через некоторое время иностранный военный самолет развернулся от государственной границы РФ, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границ РФ не допущено. МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует