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Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Андрей Аркадьев
16:43 11.09.2020
Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20.
Истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
© Фото: Минобороны России

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский военный самолет. Об этом информирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии приближался к границам РФ.

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был поднят в небо и сопроводил норвежский борт.

Через некоторое время иностранный военный самолет развернулся от государственной границы РФ, а российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границ РФ не допущено.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

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