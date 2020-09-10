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Боевое взаимодействие: кадры совместной операции артиллерии и беспилотников на учениях под Кемерово

Анна Касаткина
07:44 10.09.2020
«Орланы» следили за лентой боевых машин противника в режиме онлайн. А поднятые по тревоге расчеты самоходных гаубиц «Акация» заняли рубежы для подавления.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В лесах Кузбасса воздушная разведка выявила колонну вражеской бронетехники и отправила координаты на командный пункт. Так начались совместные учения подразделений беспилотных летательных аппаратов и артиллеристов.

«Орланы» следили за лентой боевых машин противника в режиме онлайн. А поднятые по тревоге расчеты самоходных гаубиц «Акация» заняли рубежы для подавления. Обозначив цели, беспилотники скорректировали огонь. И с расстояния в 20 километров техника неприятеля была уничтожена.

Всего в этих маневрах были задействованы более 500 военнослужащих и около 40 единиц техники.

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