Боевое взаимодействие: кадры совместной операции артиллерии и беспилотников на учениях под Кемерово

В лесах Кузбасса воздушная разведка выявила колонну вражеской бронетехники и отправила координаты на командный пункт. Так начались совместные учения подразделений беспилотных летательных аппаратов и артиллеристов.

«Орланы» следили за лентой боевых машин противника в режиме онлайн. А поднятые по тревоге расчеты самоходных гаубиц «Акация» заняли рубежы для подавления. Обозначив цели, беспилотники скорректировали огонь. И с расстояния в 20 километров техника неприятеля была уничтожена.

Всего в этих маневрах были задействованы более 500 военнослужащих и около 40 единиц техники.