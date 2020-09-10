Воздушные шары и стрельба на весу: кадры испытаний нового АК-12 на Дальнем Востоке

Новейший автомат АК-12 впервые проверили в климатических условиях Дальнего Востока. Апробацию провели специалисты-оружейники и лучшие стрелки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Испытания проходили на полигоне училища по нескольким вариантам применения оружия: в современном общевойсковом бою, в том числе бою в городе, а также при прыжках с парашютом и в других нестандартных условиях. Мишенями были как статичные силуэты, так и динамичные цели, в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты и воздушные шары.

Военнослужащие отметили, что АК-12 удобнее АК-74. В частности, новое оружие имеет меньшую отдачу и лучшую кучность стрельбы. Положительно оценили стрелки и унифицированное крепление Пикатини для различного навесного оборудования, которое позволяет подготовить оружие к бою в различных условиях. АК-12также подтвердил свою надежность в виде бесперебойности работы в местности с повышенной влажностью.

«Испытания показали, что применение нового оружия сократило время на выполнение задачи при армейской тактической стрельбе, а также выполнения упражнения - бой в городских условиях», - добавили в пресс-службе Восточного военного округа.

По результатам испытаний оружейники училища разработают собственные рекомендации по эксплуатации оружия на Дальнем Востоке.