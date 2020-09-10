«Шмель» с боеприпасами объемного взрыва: кадры боевых стрельб огнеметчиков ЦВО под Оренбургом
Огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии ЦВО провели ближний бой с условным противником.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли боевые стрельбы из огнеметов с боеприпасами объемного взрыва.
По сценарию учений, огнеметные подразделения 2-й гвардейской армии Центрального военного округа провели ближний бой с условным противником, засевшим в долговременных огневых точках.
Стрельбы проводились из реактивных огнеметов «Шмель» с боеприпасами объемного взрыва на расстояния до 400 метров. Военнослужащие приступили к выполнению задач после совершения марш-броска на 5 километров.
Стрельбы стали завершающим этапом подготовки огнеметчиков. Ранее подразделения успешно прошли длительную подготовку на тренажерах. Только после отличного выполнения упражнений из учебных огнеметов военнослужащие были допущены к боевым стрельбам.