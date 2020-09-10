«Гиацинт», «Град» и «Акация»: кадры учений артиллеристов БФ под Калининградом

В Калининградской области на полигоне Правдинский прошла тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерийских подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

По сценарию учений, расчеты поразили условного противника огнем из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок «Акация». Артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

Во время тренировки военнослужащие использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Также были использованы беспилотные летательные аппараты для более эффективного применения артиллерии, обнаружения целей и корректировке огня.

В тренировке приняли участие более 200 военнослужащих и 30 единиц вооружения и военной техники. Учения являются обязательным элементом в подготовке артиллерийских расчетов и проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.