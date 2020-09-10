Лавина огня: яркие кадры тренировок артиллеристов Балтийского флота

Подразделения Балтийского флота провели тренировки в Калининградской области. Перед артиллеристами была поставлена задача - поразить все цели. Ведение огня корректировалось с высоты птичьего полета с помощью беспилотников.

Артиллерия вела стрельбу с закрытых позиций. Это значит, что мишень видели только наблюдатели, которые выдают корректуру. Чтобы получить точные цифры, командир прямо на позиции непрерывно вел множество вычислений. Старший лейтенант Дмитрий Ларченко, выпускник гражданского вуза - Тольяттинского госуниверситета. Инженер-технолог пищевой промышленности артиллеристом стал по призванию, благодаря отличным знаниям математики.

«В артиллерии предполагается не только вычислить дальность и угол. Здесь учитываются метеорологические условия стрельбы, баллистические условия стрельбы, такие значения как направление и скорость ветра, температура воздуха, температура заряда - все это учитывается при введении поправок на определенную дальность», - пояснил старший офицер реактивной артиллерийской батареи Дмитрий Ларченко.

Реактивные системы залпового огня «Град» - современные потомки легендарных «Катюш». Дальность стрельбы до 40 километров, калибр 122 миллиметра, масса каждого снаряда около 100 килограммов.

Перезарядка полного боекомплекта по нормативу - это 5-7 минут. Сорок снарядов уходят в цель за 20 секунд, оставляя на месте попадания полностью выжженную землю размером в два футбольных поля.

Тренировки ведутся с утра до вечера. Каждая из них - это подготовка к учениям, где промахов быть уже не должно.