Домой с победой: в Новосибирске встретили участников «Авиадартса», показавших лучшие результаты за всю историю конкурса
Во время состязаний под Рязанью военным необходимо было пройти несколько сложнейших этапов, и в каждом они показали лучшие результаты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Новосибирске встретили победителей конкурса Армейских международных игр «Авиадартс». Экипажи вертолетов Ми-8, получившие наивысшее количество баллов за всю историю конкурса, приземлились на аэродроме Толмачево.
Во время состязаний под Рязанью им необходимо было пройти несколько сложнейших этапов, и в каждом они показали лучшие результаты.
Ранее на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Армейских международных играх в 2020 году было установлено 37 рекордов, 27 из которых принадлежат российской сборной.