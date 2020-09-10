Домой с победой: в Новосибирске встретили участников «Авиадартса», показавших лучшие результаты за всю историю конкурса

В Новосибирске встретили победителей конкурса Армейских международных игр «Авиадартс». Экипажи вертолетов Ми-8, получившие наивысшее количество баллов за всю историю конкурса, приземлились на аэродроме Толмачево.

Во время состязаний под Рязанью им необходимо было пройти несколько сложнейших этапов, и в каждом они показали лучшие результаты.

Ранее на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Армейских международных играх в 2020 году было установлено 37 рекордов, 27 из которых принадлежат российской сборной.