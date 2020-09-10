Военные обнаружили 19 боеприпасов времен ВОВ на территории монастыря в Истре

Военные инженеры обнаружили 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря в городе Истра Московской области.

Эту территорию военнослужащие очищали от взрывоопасных предметов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

С середины июля было обследовано более 40 га. Военнослужащие нашли там минометные снаряды калибра 50 и 82 мм, гранаты РГД-33. Взрывоопасные предметы вывезли и уничтожили на предназначенном для данных целей полигоне.

В работах были задействованы 15 военнослужащих, в том числе водолазы, которые обследовали озера на территории монастыря.