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Подлодка «Колпино» прошла «минные заграждения» в Черном море

Андрей Аркадьев
11:27 10.09.2020
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил Новороссийской военно-морской базы.
Подлодка «Колпино» прошла «минные заграждения» в Черном море
© Фото: Минобороны России

В Черном море прошли учения по преодолению минных заграждений. В них приняли участие экипажи подводной лодки «Колпино» и морского тральщика «Железняков», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По легенде учений, движение лодки было заблокировано, поскольку вокруг нее находились мины. Тральщик расчистили путь для «Колпино», чтобы она могла пройти через опасный район.

Подлодка успешно прошла условное минное поле, ее сопровождал поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС. После преодоления района минной опасности лодка удалилась на глубину, чтобы выполнять дальнейшие задачи.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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