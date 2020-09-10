Под шквальным огнем: военнослужащие ВВО уничтожили «врага» ударами артиллерии и стрельбой из пушек БМП

Мотострелки Восточного округа и соединение армейской авиации отработали взаимодействие в рамках двухсторонних учений на полигоне Князе-Волконский под Хабаровском.

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» провели разведку и сообщили на землю координаты расположения противника. Основные силы противника уничтожили ударами артиллерии и огнем из скорострельных пушек боевых машин пехоты.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Производство вертолета ведется на авиационном заводе «Прогресс» в городе Арсеньев в Приморском крае.

Стоит отметить, что Ка-52 «Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.