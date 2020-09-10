Скорость и слаженность: кадры массового перебазирования на запасные аэродромы авиации ЧФ и ЮВО

В Крыму прошли учения по массовому перебазированию самолетов морской авиации Черноморского флота и армейской авиации Южного военного округа на оперативные аэродромы, расположенные на территории полуострова.

По сценарию учений, экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ЧФ получили команду на экстренный перелет на запасной аэродром. С момента получения команды, первые четыре пары истребителей в течение минимального времени взлетели с аэродрома базирования.

До взлета второй части эскадрильи и для прикрытия аэродрома осталась дежурная пара истребителей. Остальные самолеты совершили перелет на обозначенный аэродром. После оперативной паузы в воздух поднялись еще три пары Су-30СМ. Вместе с самолетами прикрытия они успешно перебазировались на запасной аэродром.

Штурмовики Су-25СМ ЮВО в составе трех звеньев, дислоцирующихся на одном из аэродромов Черноморского флота, также совершили перелет на запасной аэродром.

Маневры по массовому перебазированию авиации прошли в соответствие с планом учений по управлению авиацией и ПВО под руководством штаба Южного военного округа.