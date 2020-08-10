Сводный отряд Минобороны РФ прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды

Сводный отряд Министерства обороны РФ прибыл в Иркутскую область для проведения первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среды в Усолье-Сибирском.

Силы и средства российского оборонного ведомства привлекаются к выполнению мероприятий для обеспечения химической безопасности при расснаряжении емкостей с токсичными отходами, откачке опасных веществ в случае их пролива на промышленной площадке «Усольехимпром».

Военнослужащие выполнят задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведению мониторинга химической обстановки, отбора проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также осуществления научной поддержки проводимых работ. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

В ликвидации последствий участвуют около 60 человек личного состава и 20 единиц техники. Ранее самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки (КМ-РХБР) и универсальная станция специальной обработки (УССО), железнодорожным транспортом прибыли бойцы соединения войск РХБ защиты ЦВО. Продолжительность работ составит около двух месяцев.

«У нас имеются все необходимые средства и специальная техника для качественного и своевременного выполнения поставленных перед нами задач», - сообщил командир подразделения РХБЗ ЦВО Игорь Кудрявцев.

Подразделения РХБ защиты МО РФ привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина.