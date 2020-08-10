Готовы к «Кавказу-2020»: на юге РФ стартовали спецучения со всеми видами обеспечения действий войск

Десятого августа 2020 года на территории Южного военного округа (ЮВО) стартуют специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

Комплекс специальных учений проводится под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны России, а также по линии ответственности - под руководством заместителей главы Минобороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления.

Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения российских ВС и является контрольным этапом проверки их готовности к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

В рамках маневров должностными лицами органов военного управления в полевых условиях будет отработан комплекс задач всестороннего обеспечения войск, в том числе материально-технического, инженерного, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного, специальных видов обеспечения Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота, а также органов военно-политической работы и военной полиции.

Проверку степени готовности соединений и воинских частей произведут в ходе практической отработки вопросов всестороннего обеспечения на полигонах «Капустин Яр», «Ашулук», «Опук», «Аданак», «Кузминский», «Кадамовский» и «Прудбой», расположенных в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Дагестане и Крыму, а также на выделенных участках местности на территории ЮВО.

Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск примут участие около 6 тысяч военнослужащих и будет задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Специальные учения по видам всестороннего обеспечения ВС РФ продлятся до 21 августа 2020 года.