«Свинцовый град» по цели: экипажи комплексов «Панцирь-С1» провели учения под Мурманском

В Мурманской области прошли учения, в которых были задействованы комплексы «Панцирь-С1». Установки точно бьют по дальним мишеням.

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1» выдвинулись на позиции: условный противник был близко. В кратчайшие сроки военнослужащим было необходимо занять огневые точки, зарядить орудия и подавить наступление «врага».

В ходе учений «Панцири» стреляли из зенитных автоматов. В орудия заряжали 30-миллиметровые выстрелы: ЗРПК способны поражать бронированные мишени на расстоянии до шести километров на земле и в воздухе.

Шесть «Панцирей», а это целая батарея, были оснащены четырьмя зенитными автоматами и многоканальной системой обнаружения и захвата цели. В этот раз расчетам предстояло «уничтожить» наземную технику «врага».

Учения по своей сути похожи на стрельбу в тире: есть оружие, прицел, мишень – ее габариты 2 на 3 метра. Однако же цель находилась далеко, под линией видимого горизонта на расстоянии более двух тысяч метров.

Сложный рельеф, нетипичная цель и туманная погода мешали наводчикам. Выручил опыт, полученный во время учений в суровых условиях Арктики. Командир батареи Павел Черешенко - один из тех, кто выполнял боевые задачи на северных архипелагах. Как и стоило ожидать, его расчет попал точно в цель.

«Мы находим цель оптикоэлектронной системой, берем ее на сопровождение, измеряем дальность с помощью дальномерной шкалы и непосредственно уничтожаем», - отметил командир батареи зенитного ракетного дивизиона Павел Черешенко.

Огонь по готовности, отчет о попадании, поправка на следующую цель и снова залп: каждую секунду «Панцири» делают более 80 выстрелов. В результате, на «противника» обрушился «свинцовый град».

«Учения эти нужны. Потому что войска эти мобильные, постоянно везде нужны. Проводятся они у нас практически каждый месяц», - подчеркнул командир ракетного зенитного дивизиона Владимир Симонов.

По завершению учений, фанерные щиты-мишени оказались разбиты - каждый из расчетов попал точно в цель.