Опубликованы кадры боевых стрельб из РСЗО «Град» в Крыму
Артиллеристы с ходу заняли огневые позиции и произвели залп, успешно поразив как одиночные, так и групповые цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры боевых стрельб из ракетных систем залпового огня «Град» на крымском полигоне Опук. Они проходили в рамках лагерного сбора подразделений армейского корпуса Черноморского флота.
РСЗО «Град» - полевая 122-мм реактивная система залпового огня. Возможности этой системы позволяют уничтожать скопление живой силы, бронетехники и огневых средств противника.
РСЗО принята на вооружение советской армии в 1963 году. Калибр используемых снарядов - 122 мм, количество направляющих - 40 шт., максимальная дальность ведения огня - 20,4 км.