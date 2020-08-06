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«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений

Лина Давыдова
05:00 06.08.2020
В ходе учения экипажи ракетного комплекса «Искандер» отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр в ходе проведения оперативно-специального сбора под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского был нанесен массированный ракетный удар.

Ракетным соединением Восточного военного округа выполнены пуски ракетами комплекса «Искандер» по критически важным объектам условного противника при огневой поддержке реактивного артиллерийского соединения Южного военного округа, оснащенного реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

В ходе учения экипажи ракетного комплекса «Искандер» отработали нормативы по переводу комплекса из походного положения в боевое. Для обнаружения целей в воздух были подняты беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Координаты обнаруженных целей были переданы на командные пункты Ракетных и реактивных дивизионов.

Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов, по поступающим в режиме реального времени данным целеуказания от беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».

Также беспилотная авиация осуществила объективный контроль поражения условных целей. Все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 км, были поражены с высокой точностью, отметили в Минобороны России.

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