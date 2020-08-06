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«Искандеры» в деле: видео пуска ракет в Астраханской области

Андрей Аркадьев
Анастасия Фириченкова
14:25 06.08.2020
Цели находились на расстоянии 90 километров и были обнаружены с помощью беспилотников «Орлан». Они же зафиксировали, что ракеты попали точно в цель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вся мощь российских комплексов «Искандер» и систем залпового огня «Торнадо» обрушилась на условного врага во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Расстояние до цели составило 90 километров. Сначала отстрелялся «Искандер-М», затем сразу «Торнадо-С». Такое расстояние ракеты преодолели всего за несколько минут. Куда именно стрелять определял беспилотник «Орлан-10». Все это время с высоты птичьего полета он контролировал ситуацию.

«После передачи координат целей мы соответственно продолжали осуществлять наблюдение, попадание ракеты по цели, все цели были поражены», - рассказал начальник расчета многофункционального комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» Эдгар Айбулатов.

Ракетный удар был нанесен во время сбора руководящего состава ракетных войск и артиллерии Российской армии. В самой  практической части участвовали реактивное соединение Южного и ракетное соединение Восточного военных округов.

«Безусловно в очередной раз мы убедились, что ракетный комплекс "Искандер-М" - это лучший в мире наряду с системой "Торнадо-С", поэтому у нас есть надежное оружие, чтобы защищать национальные интересы страны на практике», - сказал начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

Ракетное подразделение вместе с «Искандер-М» приехали на Капустин Яр из Биробиджана. Командир стартовой батареи Ян Шекуло сегодня первый запускал ракету. Он потомственный военный в третьем поколении и фанат профессии.

«Своя романтика в этом есть, очень положительные эмоции. И облегчение, когда сходит с пусковой установки изделие, прямо приятно», - поделился командир стартовой батареи Ян Шекуло.

Такие сборы руководящего состава артиллеристов и ракетчиков проводятся один раз в пять лет. Их главная цель - обмен опытом, а также определение целей и задач в работе на следующую пятилетку.

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