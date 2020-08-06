Огонь из всех орудий: в Приамурье завершились крупные учения мотострелков

Боевой стрельбой и розыгрышем маневренного боя завершились крупные учения мотострелков в Амурской области. Войсковые группировки противостояли друг другу десять дней, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Особенностью проведенного учения стало расширенное применение командирами соединений автоматизированных систем управления, беспилотных летательных аппаратов и групп по борьбе с ними, а также совершенствование системы управления построенной на радиосредствах системы "Азарт"», - говорится в сообщении.

Также отрабатывались действия танковых подразделений, выполнения ими молниеносных контратак, рейдов вглубь обороны противника и организации танковых засад с использованием разведывательных комплексов КРУС «Стрелец» и БПЛА «Тахион».

Особое внимание уделялось освоению новых средств разведки, радиоэлектронной борьбы и связи. Отрабатывались новые тактические приемы, а также проведен комплекс мероприятий по маскировке.

В маневрах приняли участие свыше четырех тысяч человек, задействовано около 800 единиц техники, в том числе современные танки Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Акация», модернизированные реактивные системы залпового огня «Град» и другая современная техника.

САУ «Мста-С» является представителем дивизионной артиллерии. На вооружение Советской армии она была принята в 1989 году и предназначалась для замены в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий 152-миллиметровых САУ 2С3 «Акация».

В будущем гаубицы 2С19 и 2С19М «Мста-С» будут модернизированы до уровня 2С19М2. Также в России создана самоходная 152-миллиметровая гаубица «Коалиция-СВ». В перспективе она поступит на вооружение отдельных артиллерийских бригад. А мотострелковые и танковые подразделения, отдельные дивизионы и артполки будут вооружаться модернизированными гаубицами «Мста-С».

2С3 «Акация» - советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

Всего за годы производства выпущено около 4 000 таких установок. Они стоят на вооружении России и еще более чем 20 стран.