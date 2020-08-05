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Восстановить переправу за час: кадры учений по наведению наплавного железнодорожного моста

Алексей Збарский
04:06 05.08.2020
На то, чтобы восстановить переправу, отводится всего час. За это время надо пересобрать участок моста и доставить его к месту установки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Диверсанты» атакуют только что наведенный понтонный мост: после гранатометного обстрела при поддержке с берега лодка условного неприятеля пытается прорваться к переходу, чтобы заложить мину. Наперерез бросается транспортный катер – одного из нападающих удается снять метким выстрелом ,  что на волне сделать очень не просто. Второй предпринимает отчаянную попытку забраться на катер.

«Диверсант» отправляется на допрос, а на мосту кипит работа – нападающим удалось повредить одну из секций, она набирает воду, и это опасно перекосом всего сооружения. А если хоть один участок просядет, проезд и автомобилей и железнодорожных составов станет невозможен. Необходима срочная замена. Пока одни заняты расстыковкой конструкции, другие  спускают на воду резервные части понтона.

На то, чтобы восстановить переправу, отводится всего час. За это время надо пересобрать участок моста и доставить его к месту установки.

Это такой своеобразный «тетрис» на воде, только вместо клавиатуры три буксировочных катера, а вместо квадратиков, нарисованных на мониторе, конструкция весом 150 тонн, которую нужно очень быстро и очень точно поставить в нужное место, чтобы получилась ровная линия.

Также стремительно проходит фиксация всех звеньев и элементов, скрепляющих переправу. С минуты на минуту по ней должна пройти техника.

«Транспорт может передвигаться по мосту с дистанцией до 20 метров, соответственно без каких-то ограничений вся колонна может проехать спокойно. Но нельзя двигаться соответственно одновременно совершать движение автомобильным и железнодорожным транспортом»,  - рассказывает командир понтонно-мостового железнодорожного батальона отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа Казбек Гаргацев.

И все же для испытания прочности на этот раз загрузили и железнодорожную и автомобильную части моста. Правда, по рельсам пошел не ж/д состав, а редкий автомобиль-мотовоз КрАЗ 257, оснащенный комплектом для движения по железнодорожной колее. Он может использоваться в качестве замены маневрового тепловоза для перемещения по рельсам составов массой до 1000 тонн. До другого берега все добрались без происшествий и в срок.

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