Шойгу: боеготовность войск не снизилась из-за пандемии COVID-19

Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооруженных Сил РФ решать задачи по предназначению не допущено. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ. Внезапная проверка показала, что снижения способности вооруженных сил решать задачи по предназначению не допущено», - сказал глава военного ведомства, подводя итоги проверки.

По словам министра, привлекаемые войска и силы действовали профессионально. На всех этапах проверочных мероприятий обеспечено строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов.

«Случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено», - добавил Шойгу.

Практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск Вооруженных Сил будет продолжена, заключил он.