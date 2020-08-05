Полк в Хабаровском крае получил комплект С-400 «Триумф»

Полк в Хабаровском крае получил в 2020 году комплект зенитной ракетной системы С-400, сообщил в среду замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Воздушно-космических сил поставлен полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"», - сказал он на едином дне приемки военной продукции.

Командир полка Роман Капелюх заверил, что все мероприятия по перевооружению на С-400, запланированные в 2020 году, завершены. По его словам, новая система «существенно повысила возможности полка по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения противника».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают авиабазу Хмеймим.