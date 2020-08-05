Свыше 1100 основных образцов вооружения поставлено в войска в первом полугодии

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, за первое полугодие текущего года предприятия промышленности и органы военного управления обеспечили заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), войска получили свыше 1100 основных образцов вооружения.

Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

«В войска поставлено свыше 1100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - уточнил он.

По его словам, среди них 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, пять боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

По оценке министра, «в плановом порядке в Вооруженные Силы поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы».

«Новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ - 2020"», - сказал Шойгу.

Он отметил, что другим мероприятием, где можно буде увидеть боевые и технические возможности отечественного вооружения, станут Армейские международные игры, которые в этом году проходят одновременно с Форумом.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А».

Основное вооружение подлодок - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».