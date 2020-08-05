Определился победитель всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

Горное подрaзделение Воздушно-десaнтных войск стало победителем шестого всероссийского конкурса Армейский игр «Эльбрусское кольцо-2020», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Соревнования проходили с 21 июля по 4 августа в Приэльбрусье. В них принимали участие команды военных округов, Северного флота, ВДВ, ДВОКУ и горные подразделения Росгвардии. Десaнтники выбились в лидеры в 8 из 15 спецзаданий.

Лучшие альпинистские взвода ВДВ, ЗВО и ЮВО представят нашу страну на международном этапе конкурса, который запланирован на конец августа.