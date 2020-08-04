Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря были обнаружена приближающиеся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон - 20» ВВС Норвегии.

После удаления норвежского самолета от российской границы истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром.

Весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.