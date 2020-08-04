Подготовка к АрМИ-2020: в Россию прибыл эшелон с военной техникой из КНР

Сегодня в Россию прибыл первый эшелон с военной техникой из Китая для участия в Армейских международных играх. Состав остановился в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В вагонах среди пассажиров - механики-водители и инженеры Национально-освободительной армии Китая, которые будут заниматься обслуживанием техники, а на платформах - танки "Type 96", штатные боеприпасы, тягачи и машины для ремонта.

Кроме того, участники Армейских международных игр во время остановки прошли тестирование на COVID-19. Осмотр проводили медики Восточного военного округа. Все прибывшие здоровы, жалоб ни у кого нет.