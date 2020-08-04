Шойгу: с 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики получают спецнадбавки к окладу

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу. Об этом сообщил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», - сказал глава ведомства.

Он пояснил, что надбавка устанавливается в соответствии с воинской должностью. Для офицеров - 100%, для прапорщиков и сержантов - 110%; для солдат - 120%.

По словам Шойгу, надбавка затронет более 45 тысяч военнослужащих, в среднем ее размер составит 23 тысячи рублей в месяц. Министр потребовал от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом.