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Шойгу заявил, что участники АрМИ-2020 пройдут двухнедельный карантин и сдадут тесты на COVID-19

Андрей Аркадьев
11:13 04.08.2020
В этом году Армейские международные игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом «АРМИЯ».
Шойгу заявил, что участники АрМИ-2020 пройдут двухнедельный карантин и сдадут тесты на COVID-19
© Фото: Минобороны России

Все участники Армейских игр пройдут двухнедельный карантин и сдадут тесты на новую коронавирусную инфекцию. Об этом заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей», - сказал глава военного ведомства.

Министр обороны России отметил, что с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из 30 стран продемонстрируют свою боевую выучку.

Он рассказал, что на Играх будут работать «Клуб болельщиков», культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы.

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