«Никаких жалоб»: доброволец рассказала о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Курсант Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Юлия, испытавшая на себе отечественную вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, рассказала «Звезде» о своем самочувствии.

«Самочувствие все время было достаточно хорошим. Никаких симптомов, жалоб, в принципе ничего не было. В Академии нас встретили достаточно хорошо, несмотря на наши испытания у нас продолжается учеба, также продолжаем дистанционно заниматься, трудимся в поте лица», - призналась она.

Сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили, что итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа.