В парке «Патриот» байкеры провели посвященный АрМИ и форуму «Армия» мотопарад

В парке «Патриот» в субботу, 29 августа, очень громко ревели мотоциклы. На форум «Армия» приехали байкеры со всего Подмосковья. Они провели свой мотопарад, посвятив его АрМИ и международному форуму.

В одной колонне под своими флагами и знаменами ехали представители несколько известных мотоклубов. Растянулась эта кавалькада почти на полкилометра.

А началось все с красивой и символичной акции. На площади перед Главным храмом Вооруженных сил РФ байкеры выстроились в число 75 - в честь юбилея Победы.

Напомним, вчера грандиозный международный военно-технический форум «Армия-2020» завершил свою работу. Он открылся 23 августа и проходил в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте.

В общей сложности мероприятие посетили почти 1,5 миллиона человек. В его работе приняли участие представители 92 иностранных государств, направивших свои официальные военные делегации, из которых 18 - высокого уровня.

На форуме «Армия-2020» было заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения. Общая сумма заключенных госконтрактов составила рекордную сумму - более 1 триллиона 160 миллиардов рублей.