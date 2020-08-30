В Петербурге приняли присягу 500 будущих военных врачей

«Работа такая у людей»: журналист «Звезды» объяснил выступления одних и тех же людей на протестах в Белоруссии

А ранее замминистра проинспектировал ход работ на территории Центра специальной физической подготовки и выживания военного института физкультуры в Ленинградской области. Строители реконструируют открытые площадки для метания гранат, полосу препятствий и трассу. Центр предназначен, в том числе, и для соревнований по международному военному пятиборью.

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