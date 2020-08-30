В Петербурге приняли присягу 500 будущих военных врачей
В Санкт-Петербурге приняли присягу 500 будущих военных врачей. Церемония прошла на плацу исторического парка Военно-медицинской академии имени Кирова.
Курсантов первого курса поздравил заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он отметил, что единственное учебное заведение в России, которое готовит военных врачей, оснащено самым современным учебным оборудованием и позволяет оказывать все виды медпомощи.
А ранее замминистра проинспектировал ход работ на территории Центра специальной физической подготовки и выживания военного института физкультуры в Ленинградской области. Строители реконструируют открытые площадки для метания гранат, полосу препятствий и трассу. Центр предназначен, в том числе, и для соревнований по международному военному пятиборью.