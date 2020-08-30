Предотвращение и помощь: как прошел первый день соревнований «Аварийный район»

Под Сергиевым Посадом прошел первый день конкурса военных спасателей «Аварийный район». Участникам состязаний предстоит преодолевать зараженные участки, штурмовать огненную полосу, спасать условно пострадавших из-под завалов. Соревноваться в мастерстве будут сборные из восьми стран.

Перед торжественным стартом всех конкурсантов построили на плацу. В их честь - фейерверк в цветах национальных флагов стран-участниц. Равнение на заместителя министра обороны России, Руслана Цаликова.

«Мне особенно приятно по поручению министра приветствовать всех вас с началом конкурса. Особенно приятно, что это конкурс аварийно-спасательных команд, ведь значительная часть моей жизни была связана со спасением», - рассказал Цаликов.

После торжественной церемонии открытия конкурса «Аварийный район» - сразу к состязаниям. Это в прямом смысле испытание огнем, водой и бетонными траншеями. В условиях практически нулевой видимости командам нужно выбраться на поверхность и найти вход в следующую траншею.

«Конкурс аварийно-спасательных формирований нацелен на подготовку и индивидуальных военнослужащих и расчетной команды в целом. На решение реальных задач, которые возникают в аварийной ситуации», - рассказал начальник 12-го главного управления Министерства обороны РФ, главный судья конкурса по полевой выучке аварийно-спасательных формирований Андрей Субботин.

Один этап сменяет другой. Сложно представить, что чувствуют участники после тяжелой эстафеты. Но участники армейских игры словно не чувствуют усталости и рвутся в новый этап.