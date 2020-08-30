Море по колено: какие способности маневренных амфибий продемонстрировал конкурс «Открытая вода»

Филигранную точность и высочайшее мастерство продемонстрировали участники конкурса «Открытая вода» во Владимирской области. Им предстояло показать искусство управления главным великаном и тяжеловесом Армейских международных игр - паромно-мостовой машиной (ПММ) или маневренной амфибией.

Паромно-мостовая машина – это гигант, с которым не сравнится ни одна техника на играх. Его вес - под 50 тонн. Машина обладает мощностью в 731 лошадиную силу и может развивать скорость до 60 км/ч по суше.

ПММ по проходимости не уступает танку, но если для танка вода – преграда, то эта техника свободно пройдет и по воде, и даже сможет перевезти на себе тот же танк. Перед входом в воду необходимо открыть понтоны, это делается при помощи комбинации рычагов. Чтобы машина полностью раскрылась, потребуется около шести минут.

По земле ПММ передвигается на гусеницах, в воде включаются два винтовых двигателя. Чтобы управлять этой сложной техникой, необходимо быть буквально человеком-оркестром и выполнять одновременно несколько манипуляций, работая педалями и рычагами.