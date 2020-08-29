Трасса с препятствиями, уничтожение БМП и вертолетов: как проходит индивидуальная гонка конкурса АрМИ «Суворовский натиск»

В Амурской области проходит один из самых зрелищных этапов конкурса Армейских международных игр «Суворовский натиск». В индивидуальную гонку на БМП включились вторые экипажи России, Белоруссии и Экваториальной Гвинеи. Главное, как можно быстрее пройти трассу с препятствиями и поразить все мишени.

Военнослужащим необходимо уничтожить пять БМП, вертолет и несколько расчетов РПГ. В прицеле они появляются всего на две минуты, поэтому, чтобы оценить точность и все детали прохождения трассы, организаторы внедрили технические новинки - за каждой машиной закреплен беспилотный летательный аппарат, фиксирующий происходящее.

Сейчас в соревнованиях лидирует сборная России. Наш второй экипаж преодолел трассу всего за 22 минуты и не только обошел соперников, но и почти на 5 минут улучшил время перовой российской команды. Вторыми идут Белорусы, а Экваториальная Гвинея пока замыкает тройку лидеров.