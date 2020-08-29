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Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

Роман Захаров
09:22 29.08.2020
Весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США
© Фото: МО РФ

В пятницу, 28 августа, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтфлота России.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом допущено не было.

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