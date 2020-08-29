Гонка за секундами: сборная России показала лучшее время в индивидуальной гонке «Суворовского натиска»

В третий день индивидуальной гонки на конкурсе «Суворовский натиск» основное противостояние развернулось между командами России и Белоруссии. Экипаж последней сейчас возглавляет турнирную таблицу, преодолев трассу в первый день соревнований за 34 минуты.

Гонка скоротечна - всего три круга, каждый по 4,5 километров и на протяжении всего маршрута десять искусственных препятствий. Между ними практически невозможно разогнаться - на трассе 16 поворотов.

Пока остальные участники выполняют первые огневые задачи, экипаж России под желтым флагом уже сбивает «вертолет» противника после второго круга.

На рубеже открытия огня происходит замена боевой машину у сборной Белоруссии - возникли технические проблемы во время стрельбы на первом круге.

Следом за Белоруссией замена боевой машины потребовалась и нашей команде на штрафном круге. Не преодолев противотанковый ров, экипаж Экваториальной Гвинеи тоже вызвал резервную БМП. Первый российский экипаж преодолевает трассу за 26 минут и 43 секунды, тем самым вытесняя Белоруссию на вторую позицию в командном зачете.