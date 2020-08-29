Профессиональная медпомощь и консультации: на форуме «Армия-2020» в Хабаровске развернули мобильное медподразделение ВВО

Впервые в Хабаровске в рамках форума «Армия-2020» на аэродроме Хабаровск Центральный было развернуто военное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа (ВВО). Гости форума могут не только увидеть учебную работу медицинских подразделений, но и при желании получить профессиональную медпомощь, а также пройти тест на наличие коронавируса.

За два дня форума свыше двухсот посетителей пожелали пройти тестирование на COVID-19. Результаты обследования были получены в течение получаса. Ни у одного из посетителей положительного результата на вирус не было обнаружено. Обследование проводится бесплатно с помощью экспресс-теста отечественного производства.

Помимо этого, гости форума получили профессиональную медицинскую консультацию. Так, 84 побывали на приеме у офтальмолога, 27 - у стоматолога, более 50 гостей пожелали пройти ультразвуковые исследования внутренних органов и экспресс обследование ЛОР специалиста.

Более 50 посетителей форума «Армия-2020» в Хабаровске впервые узнали свою группу крови, посетив развернутое на аэродроме Хабаровск Центральный специальное мобильное медицинское подразделение ВВО.

Всего за первый день работы форума экспозицию посетили около тысячи гостей. Также в ходе динамического показа более 200 посетителей стали слушателями специальных курсов по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях и в повседневной жизни.