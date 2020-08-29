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Военные поисковики обнаружили на острове Гогланд захоронение моряков Балтфлота 1942 года

Роман Захаров
06:59 29.08.2020
Была найдена площадка, на которой располагалось около 20 блиндажей, в трех из которых покоились тела 60 погибших советских бойцов.
Военные поисковики обнаружили на острове Гогланд захоронение моряков Балтфлота 1942 года
© Фото: Yandex.ru

Военные поисковики Западного военного округа (ЗВО) на острове Гогланд в акватории Финского залива обнаружили неизвестное захоронение моряков Балтийского флота, относящееся к 1942 году. Работы на острове военнослужащие проводили вместе с членами Поискового движения России и Русского географического общества.

Поисковики проверили данные недавно раскрытого журнала боевых действий финского гарнизона весны 1942 года. В итоге была найдена площадка, на которой располагалось около 20 блиндажей. В трех из них финны сложили тела 60 погибших советских бойцов.

Ранее сообщалось, что участники РГО и движения «Бессмертный полк» установили на острове Большй Тютерс в Финском заливе памятник героям-красноармейцам, сражавшимся за освобождение острова от фашистов. В списке на гранитном камне высекли 249 фамилий.

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