Армия МВТФ Армия-2020 На форуме «Армия-2020» показали новейший «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем Ян Брацкий Данный бронеавтомобиль обладает самым высоким уровнем минной защиты, выдерживая взрыв мощностью в шесть килограммов в тротиловом эквиваленте. © Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» впервые продемонстрировали бронемашину «Тайфун К-4386» с боевым дистанционным модулем калибра 30-мм. Управление боевым модулем происходит внутри автомобиля со специального пульта с дистанционным прицелом. Данный броневик обладает самым высоким уровнем минной защиты в своем классе, отмечает производитель. Экипаж надежно защищен от взрывов мощностью в шесть килограммов в тротиловом эквиваленте. «В этом году мы представляем «Тайфун ВДВ» модификации 4386, оснащенный боевым модулем калибра 30-мм, совмещенный с пулеметом 7.62 с гидропневматической подвеской. Двигатель мощностью 350 лошадиных сил в семиместном исполнении», - рассказал заместитель директора по развитию АО «Ремдизель» Александр Матвеев. «Тайфун» предназначен для выполнения боевых задач на передовой и в тылу, обеспечения перевозки личного состава и необходимых грузов. Боевая машина обладает впечатляющими техническими характеристиками. Максимальная мощность двигателя - 350 лошадиных сил, максимальная скорость - 130 километров в час. Полная масса автомобиля - 13 500 кг. Десантируется парашютным способом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует