Мечтая о доме: как живут люди в лагерях для беженцев в САР

Лагерь для беженцев Шахба – один из пяти в сирийской провинции Алеппо. Люди, потерявшие жилье из-за войны, живут в палаточных городках. Условия более, чем скромные. Но выбирать не приходится. Главное - есть крыша над головой, возможность приготовить еду и не боятся за свою жизнь.

Азиза Халиль готовит скудный ужин для своих 9 родственников. Они здесь уже 2 года, как и еще около 150 семей, в основном курдских. Им пришлось бежать с севера Сирии, когда Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь».

«Бежали в чем были. Ничего не брали, лишь бы убежать. Многие даже были босиком», - рассказала беженка Азиза Халиль.

По ее словам, они не знают что стало с их домами в Африне, поскольку никаких новостей оттуда нет.

Люди обустраиваются как могут. Возле палаток разбивают небольшие огороды. Засушливый климат и неплодородная почва дают совсем небогатый урожай, но это хотя бы какая-то возможность разнообразить рацион. На хозяйстве остаются женщины, пока мужчины пытаются хоть что-то заработать.

Беженцам помогают благотворительные организации, Красный крест, правительство Сирии. Но людям многого не хватает.

«Основные проблемные вопросы, которые возникают во всех лагерях это медицинское обеспечение, нехватка медицинских препаратов, специализированных врачей. Ну и самая главная у них проблема, конечно, что они лагерь для беженцев хотят покинуть и вернуться на родные земли, в Африн», - рассказал представитель ЦПВС Сергей Есюнин.

Вопрос беженцев на контроле российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Россияне стараются помочь продуктами, но в первую очередь в лагерях ждут наших медиков. Врачи Медицинского отряда специального назначения регулярно проводят осмотры.

Но главный вопрос - это возвращение людей в свои дома. Его задают и нашим военным, и сирийским властям, но он пока остается открытым. Дома разрушены, а средств на их восстановление не хватает. Тем временем, на Родину вернулись уже более 600 тысяч беженцев, а по всему миру война раскидала еще 6 миллионов сирийцев.