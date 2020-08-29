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АК-12, «Штурм» и Ми-2: более 9 тысяч гостей посетили форум «Армия-2020» под Самарой

Тамара Астапенкова
04:34 29.08.2020
На девяти площадках форума гости  смогли ознакомиться с оружием и современной военной техникой.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Самарской области на Рощинском полигоне работает Международный военно-технический форум «Армия-2020». За два дня работы его посетили более 9 тысяч человек.

На девяти площадках форума гости  смогли ознакомиться с оружием и современной военной техникой, стоящей на вооружении 2-й общевойсковой армии и соединении специального назначения Центрального военного округа.

Были представлены более 50 образцов боевой экипировки, средств вооружения, холодное оружие, боевая техника мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, а также войск противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Посетители Рощинского полигона смогли все это самостоятельно подержать в руках, посидеть в машинах.

Среди новинок второго дня работы форума были представлены новейший автомат Калашникова АК-12 и комплект универсальной тактической тренировочной системы «Штурм». Гости смогли наблюдать демонстрационный пролет авиации ЦСКА в составе двух вертолетов Ми-2. Всем желающим, старше 16 лет, была предоставлена возможность пострелять из современных образцов стрелкового оружия.

Для посетителей форума были развернуты полевые кухни, на которых военные повара приготовили солдатскую кашу с мясом, заварили чай и испекли хлеб.

Форум будет работать до 29 августа. В этот день запланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом ЦВО, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия.

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