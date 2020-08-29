Ружье против дронов: на форуме «Армия-2020» представили подавитель связи ЛПД-800

Изделие для подавления каналов управления передачи данных между беспилотником и оператором – ЛПД-800 – представили на форуме «Армия 2020». Разработка принадлежит Лаборатории противодействия промышленному шпионажу.

«ЛПД-800 предназначен для подавления беспилотных летательных аппаратов на дистанции до одного километра», - пояснил руководитель отдела развития компании Дмитрий Ашевский.

Предназначено изделие для использования как частными организациями, так и государственными, такими как ФСИН – может помочь в борьбе с перебросом наркотиков и телефонов.

Ранее на форуме «Армия» презентовали гигантский беспилотник. Размах крыла аппарата составляет 30 метров, взлетная масса – свыше пяти тонн.