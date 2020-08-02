Подарок к 90-летию ВДВ: разработчик рассказал, какой парашют придет на смену Д-10

К 90-летию ВДВ в эфире программы «Военная приемка» впервые была продемонстрирована абсолютно новая парашютная система «Кадет-100». Какие системы десантирования она призвана заменить и об ее отличиях от других парашютов рассказал заместитель директора центра проектирования по парашютостроению АО «Технодинамика» Алексей Козин.

«Эта система идет на смену десантно-парашютным системам Д-10, Д6 серии 4. Ее название - «Кадет-100». Грузоподъемность этой парашютной системы 160 кг, против 150 кг на Д-10», - заявил разработчик.

«Кадет-100» - это парашютная система купольного типа, в отличие от старых куполов, у новой системы появится полноценное управление полетом. Увеличенная грузоподъемность при уменьшенном весе самого парашюта позволит десантникам брать с собой дополнительное вооружение. В будущем, придя на смену таким парашютным системам, как Д-10, Д6 серии 4, «Кадет-100» станет самой массовой в рядах воздушно-десантных войск.