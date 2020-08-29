Контракты на триллион рублей и более миллиона посетителей: как прошел международный военно-технический форум «Армия-2020»

Грандиозный международный военно-технический форум «Армия-2020» завершил свою работу.

С 23 по 29 августа мероприятия форума в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте посетили почти 1,5 миллиона человек.

Начиная с этого года, помимо традиционных площадок форума в Астраханской области на полигоне Ашулук была продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В работе форума приняли участие представители 92 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 высокого уровня.

Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек.

Уточняется, что национальные выставочные экспозиции в этом году представили шесть иностранных государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан, Южная Осетия).

На полях форума провели 91 двустороннюю встречу. При этом 39 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС.

В этом году статическая экспозиция Минобороны России предусматривала ряд особенностей. На открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» была развернута выставка новейших и перспективных образцов вооружения.

На форуме «Армия-2020» было заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения.

Сумма заключенных государственных контрактов составила рекордную сумму более 1 триллиона 160 млрд.

Значимыми мероприятиями масштабного форума стали конференция Минобороны по искусственному интеллекту, заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны и государственной корпорации «Росатом», мероприятия региональных отделений Российской академии наук.

Посетил форум и министр обороны России Сергей Шойгу. Внимательнейшим образом он осмотрел экспонаты и поручил перспективные образцы испытать на грядущих стратегических командно-штабных учениях «Кавказ».

В последний день форума прошла масса интересных конкурсов для посетителей и заключительный концерт. Одним из зрелищных события стал взлет с аэродрома Кубинка единственной в России группы на поршневых спортивных самолетах «Первый полет».