Армия МВТФ Армия-2020 Бой в любых условиях: на форуме «Армия-2020» представили многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» Анна Касаткина «Корнет-ЭМ» оснащен двумя независимыми автоматизированными пусковыми установками. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» нового поколения показали посетителям форума «Армия-2020». Высокий уровень проходимости и движок КамАЗа мощностью 350 лошадиных сил позволяют ему вести бой в любых условиях. «Корнет-ЭМ» оснащен двумя независимыми автоматизированными пусковыми установками, рассказал сотрудник Конструкторского бюро приборостроения Егор Шестов. «Боевой расчет состоит из двух человек: механик-водитель и оператор-наводчик. Можно перезаряжать установку, не выходя из машины. Пусковые установки опускаются вниз, спокойно можно перезарядить целый комплект и дальше вести бой», - отметил он. Форума «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Накануне площадки форума осмотрел министр обороны Сергей Шойгу – на осмотр ему потребовалось несколько часов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует