Бой в любых условиях: на форуме «Армия-2020» представили многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» нового поколения показали посетителям форума «Армия-2020». Высокий уровень проходимости и движок КамАЗа мощностью 350 лошадиных сил позволяют ему вести бой в любых условиях.
«Корнет-ЭМ» оснащен двумя независимыми автоматизированными пусковыми установками, рассказал сотрудник Конструкторского бюро приборостроения Егор Шестов.
«Боевой расчет состоит из двух человек: механик-водитель и оператор-наводчик. Можно перезаряжать установку, не выходя из машины. Пусковые установки опускаются вниз, спокойно можно перезарядить целый комплект и дальше вести бой», - отметил он.
Форума «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Накануне площадки форума осмотрел министр обороны Сергей Шойгу – на осмотр ему потребовалось несколько часов.